«وداعا صلاح السعدني عمدة الفن المصري» بالعدد الجديد من «مسرحنا»

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الإلكتروني الجديد لجريدة مسرحنا.

عروض مسرح الثقافة الجماهيرية

وبدأ العدد بتقرير خبري في قسم المتابعات والأخبار عن العرض المسرحي «رطل لحم» بقصر ثقافة الأنفوشي، وتتواصل تغطيات عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي، إذ تقدم رنا رأفت تغطية خاصة لعرض اتجاه واحد للفرقة القومية بالإسماعيلية، وتلتقي همت مصطفى مع فريق عمل «حزام ناسف» لفرقة قصر ثقافة السلام، وآية سيد مع فريق عرض «أسرار سانتا كلوز» بالإسكندرية، وتكتب عن تفاصيل عرض «مين سرق العمود» المقرر عرضه بمسرح سان جورج الجمعة المقبلة 26 أبريل.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات، تحاور سامية سيد الفنان القدير خالد عبد السلام بعد عرضه «عرفت الهوى» بالمسرح القومي.

وفي قسم «رؤى» يكتب محمود كحيلة «ونوس» يعود لقومية الشرقية بملحمة السراب بعد نصف قرن من الغياب، وتكتب نسرين نور «الحضيض ..عرض حال البؤس بجمال».

وفي قسم نوافذ، يكتب محمد الروبي «خواطر عامة حول فن التمثيل 5»، ويكتب د. عمرو دوارة «صلاح السعدني.. وداعا عمدة الفن المصري».

ونقرأ في ختام العدد، الجزء 42 من مقالات سيد علي إسماعيل حول تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان عباسية المجانين.

جريدة مسرحنا الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويتولى رئاسة تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي، والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، ويتولى الديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.