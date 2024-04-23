هالة خليل: إقناع منتج بعمل بطولة امرأة صعب.. والإخراج يحتاج لمحارب

كشفت المخرجة هالة خليل خلال ندوتها المقامة الآن ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة عن السبب وراء قلة أعمالها الفنية.

وقالت المخرجة هالة خليل، إن إقناع منتج بعمل بطولة امرأة صعب للغاية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من ذلك لأن أعمالها الفنية من بطولة امرأة إذ أنها تناقش كل شيء من منظور نسوي.

وتابعت أن هذا الأمر كان السبب وراء قلة أعمالها الفنية لأنها تكتب الأعمال التي تخرجها وكلها في الدرج لم تخرج للنور، ولكنها تتمنى أن يخرجوا للنور خلال الفترة المقبلة.

الإخراج في مصر يحتاج محاربا

وأشارت إلى أنها ضلت طريق الإخراج، موضحة: «الإخراج في مصر يحتاج محاربا ونفسيا لازم يبقى قوي جدا ومش حساس ويكون اجتماعي لأنه بيتعامل مع ناس كتير وبيحل مشاكل بين كل العناصر وكمان بيبقى مبدع مهارات كتير ودي مهارات سيرك ودا كله مش عندي لأني لقيت نفسي بكتئب وأنا بصور وبقيت بشفق على الناس اللي شغالة معايا لأن الممثل اللي معايا بيبقى محتاج احتواء من المخرج أيا كان مين الممثل».

وتابعت: «أصغر عامل في لوكيشن فيلم أحلى الأوقات كان بيعرف يخرج أحسن مني وعلشان كدا بنصح أي حد لازم يشتغل مساعد مخرج وأنا مشتغلتش أخرجت على طول في الفيلم دا أنتي داخلة بخيال مكنش عندي خبرة خالص والناس مبتبقاش لطيفة لما تعرف أنك مفيش خبرة وكمان بنت».

وتابعت: «أنا لازم أبقى ماما فتخيل ماما مكتئبة وانعزالية وأروح أقعد بعيد في اللوكيشن ولما روحت للكتابة لقيت حاجة تانية خالص».