خبير سياسي: المنطقة تتعامل مع واقع يتشكل من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن كل ما يحدث في الإقليم هو نتيجة حرب غزة، فالحرب على غزة ضمت واشتملت أطرافا إقليمية، وتعد إيران وإسرائيل في الواجهة، لافتًا إلى أن نتائج حرب غزة اليوم تعلن عن نفسها في إطار الحرب الإيرانية الإسرائيلية بصرف النظر عن التوصيف أنها أعمال جادة أو غير جادة.

إسرائيل تتعامل مع أزماتها بمنطق خارجي

وأضاف فهمي، خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن المنطقة تتعامل مع واقع يتشكل سببه الرئيسي هو الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل دائمًا ما تقرر التعامل مع أزماتها بمنطق خارجي، ولا يجب أن نصدق أن هناك استقرارا داخليا في دولة الاحتلال، لأنها منقسمة سياسيًا وعسكريًا.

دعم إسرائيل مسؤولية أمريكية

وتابع: «ليس هناك خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فدعم إسرائيل مسؤولية أمريكية ليبرالية، خاصة بالتحالف الأمريكي معها، الخلافات قد تبدو للرأي العام أنها خلافات حقيقية ولكن هذا غير صحيح، والفاهمون للنظام الفيدرالي الأمريكي يعلمون أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية هي علاقات مفصلية».