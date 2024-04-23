صلاح يفاجئ الجميع بطلب غير متوقع قبل الرحيل عن ليفربول.. هل يتحقق؟

يبدو أن محمد صلاح يعد لحظاته التاريخية الأخيرة داخل قلعة أنفيلد، بعدما بات قريبا للرحيل من أي وقت مضى، فما بين أقاويل رحيله عن ليفربول وانتقاله إلى الدوري السعودي، يضع الفرعون المصري شروطه للتحرك الجديد في مسيرته، الذي قد يكون مفاجئًا بشكل كبير للجميع سواء الجماهير أو إدارة فريقه الإنجليزي أو حتى النادي الجديد الذي قدم الإغراءات كافة من أجل الحصول على خدماته في الفترة المنقضية لكن دون جدوى.. فماذا فعل محمد صلاح؟

محمد صلاح يضع شروطه للموافقة على الانتقال للدوري السعودي

محمد صلاح وضع شروطه على طاولة اتحاد جدة قبل الموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي، والتي تتمثل في الحصول على الراتب الأعلى ليصبح أعلى راتب للاعب في الدوري السعودي، وذلك بعدما تأكد من عدم وجود فرصة لتعديل راتبه حال جدد عقده مع ليفربول والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بحسب صحيفة «givemesport».

محمد صلاح يصدم ليفربول ويوافق على الرحيل

لم يعد سرا أن محمد صلاح بات على مشارف الرحيل عن ليفربول، لذلك يؤمن الفرعون المصري خروجه من قلعة أنفيلد، من أجل بدء رحلة جديدة بتحديات استثنائية يسعى خلالها إلى تحقيق العديد من الإنجازات وتسطير اسمه بحروف من ذهب بالدوري السعودي، لذلك انتقاله سيترتب عليه العديد من التغييرات، بينها الرحيل المرتقب لكريم بنزيما عن الفريق، ليبقى جناح منتخب مصر النجم الأوحد داخل قلعة النمور وقائدها.

ليفربول لا يفكر في الاستغناء عن محمد صلاح، لكن عدم تلبية مطالبه المادية لتجديد عقده ستكون عائقا كبيرا في طريق حفاظ الفريق الإنجليزي على خدمات أهم نجومه، إلى جانب الإغراءات المادية من قبل الثنائي الهلال واتحاد جدة، اللذين لديهما الرغبة ذاتها في الفوز بالصفقة الأصعب، منذ سنوات طويلة.