في المدرجات وداخل شوارع ليفربول.. جماهير «الريدز» توثق حبها لمحمد صلاح بالغناء

محبة كبيرة في قلوب جماهير ليفربول للاعب محمد صلاح، عبروا عنها بالعديد من الطرق، خاصة بعد شائعة رحيله الأخيرة، التي هزت ليفربول؛ فقد خرجت الجموع إلى الميادين والشوارع، يبرهنون على حب «أبو مكة» بطريقتهم الخاصة.

«مو صلاح مو صلاح».. أغنية اتخذتها جماهير ليفربول قبل 6 أعوام، للتعبير عن حبها الكبير للنجم المصري محمد صلاح، والتي صنفت على كونها أغنية عشاق الريدز الأولى، الأكثر انتشارًا حينها، وجاءت تعبيرًا عن محبتهم الكبيرة وفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط».

6 أعوام على حب محمد صلاح ولا تزال مستمرة

وجاءت كلمات أغنية «مو صلاح» على النحو التالي:

«لقد اشترينا الفتى من روما ويسجل في كل مباراة، أنه مصري ورائع واسمه محمد، مو صلاح لالالا.. مو صلاح لالالا».

وجاءت هذه الأغنية على غرار «يحيا الكينج الإفريقي»، ولم تكتف جماهير ليفربول بالتعبير عن حبها لمحمد صلاح بالغناء فقط، لكنهم أطلقوا اسمه على إحدى القنوات الفضائية المصرية الجديدة.

أنباء عن رحيل محمد صلاح

شهرة كبيرة حصدها اللاعب المصري محمد صلاح، الذي شاعت مؤخرًا أنباء عدة حول احتمالية رحيله عن أوروبا والتوجه نحو آسيا، خاصة بعد تلقيه عرضا سعوديا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أثار التساؤلات حول قبوله العرض من عدمه؟

عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف 2025، ليتلقى عروضًا كبيرة من الدوري السعودي بمبالغ خيالية، الأمر الذي يزيد من احتمالية رحيله في الصيف.