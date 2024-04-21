محمد رمضان وياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يصلون عزاء صلاح السعدني

وصل محمد رمضان، وياسمين عبدالعزيز، ومنة شلبي إلى عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضور كبير لنجوم الوسط الفني في عزاء صلاح السعدني

وحضر العزاء منذ قليل، هشام ماجد، وكريم فهمي، وفاء عامر، دنيا عبد العزيز، لقاء الخميسي، محمد رياض، علاء مرسي، علي الحجار، هند صبري، ومايان السيد.

ورحل عن عالمنا الفنان صلاح السعدني، صباح الجمعة الماضي، داخل منزله، وأقيمت صلاة الجنازة بعد عصر نفس اليوم.