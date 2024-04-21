رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محمد رمضان وياسمين عبد العزيز ومنة شلبي يصلون عزاء صلاح السعدني

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:09 م | الأحد 21 أبريل 2024
صلاح السعدني

صلاح السعدني

وصل محمد رمضان، وياسمين عبدالعزيز، ومنة شلبي إلى عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، المقام حاليا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضور كبير لنجوم الوسط الفني في عزاء صلاح السعدني

وحضر العزاء منذ قليل، هشام ماجد، وكريم فهمي، وفاء عامر، دنيا عبد العزيز، لقاء الخميسي، محمد رياض، علاء مرسي، علي الحجار، هند صبري، ومايان السيد.

ورحل عن عالمنا الفنان صلاح السعدني، صباح الجمعة الماضي، داخل منزله، وأقيمت صلاة الجنازة بعد عصر نفس اليوم.

اقرأ المزيد:

محمد إمام وحسام غالي وأحمد حلمي يصلون عزاء صلاح السعدني

أحمد السقا ومصطفى شعبان ونادية الجندي في عزاء صلاح السعدني

يحيى الفخراني يصل عزاء صلاح السعدني.. «سليم البدري يودع سليمان غانم»

كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وياسر جلال يقدمون واجب العزاء في صلاح السعدني

محمد منير وأنغام وركين سعد يقدمون واجب العزاء في صلاح السعدني
بقلم أحمد عبد الرحمن