تحول مفاجئ في مستقبل محمد صلاح.. هل يفرط ليفربول فيه؟

منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف عام 2017 من روما، وطوال 7 سنوات داخل جدران أنفيلد، كتب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، اسمه ضمن أساطير النادي الإنجليزي، ليصل إلى المحطة الأخيرة، حيث ينتهي عقده في صيف 2025، ما يضع النادي على مفترق طرق مهم.

«العمود الفقري للفريق»، هكذا وصف موقع «onefootball» محمد صلاح، كاشفا دخول المناقشات حول مستقبل اللاعب في ليفربول إلى ذروتها، موضحا: «الديناميكيات داخل ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز على نطاق أوسع تستعد لاضطرابات محتملة».

تطور جديد في مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

ورغم كونه صاحب أعلى دخل في النادي بـ350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فإن رياح التغيير تهب مع مستقبل صلاح وسط التكهنات باقتراب انضمامه لكتيبة نجوم الدوري السعودي، في ظل الاهتمام الكبير من نادي اتحاد جدة بضم اللاعب، بحسب التقرير.

عرض اتحاد جدة يجبر ليفربول على وضع خطة رحيل محمد صلاح

الجوانب المالية لخطوة صلاح المحتملة مذهلة، مع وجود عرض من اتحاد جدة يتضاءل أمام أي هياكل رواتب حالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعادل الاقتراح المعلن بقيمة 127 مليون جنيه إسترليني سنويًا، أي نحو 2.4 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو مبلغ يتجاوز بكثير ما يمكن أن يقدمه ليفربول للاعب، الأمر الذي يقلب الموازين بشأن مستقبل الفرعون المصري.

مع استعداد يورجن كلوب أيضًا للمغادرة، تزداد الأقاويل حول مستقبل محمد صلاح، ما يشير إلى احتمال متزايد لخروجه، حيث بدأ النادي بالفعل وضع بدائل محتملين يمكنهم ملء الفراغ الذي يخلفه رحيله.

تطور جديد كشف عنه التقرير، موضحا أن هناك خطة أخرى وضعها ليفربول، في ظل الرحيل المنتظر لصلاح في الميركاتو المقبل، وهي محاولة الاستفادة من أي أموال ببيع اللاعب لإعادة الاستثمار في المواهب الجديدة، من أجل ضمان قوي وسط المنافسة الإنجليزية والأوروبية.