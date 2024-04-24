كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا

يستخدم كثير منا زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة، ويجهلون المخاطر الصحية المصاحبة، وفي التقرير التالي نستعرض عدد المرات التي يمكن من خلالها استخدام هذه الزجاجات.

استخدام زجاجات المياه البلاستيك

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا يمكن إعادة استخدام العبوات البلاستيكية للشرب مرة ، فهذه الزجاجات مزرعة لنمو البكتيريا، ومن الممكن أن تحتوي الزجاجات البلاستيكية على بكتيريا ضارة، ولهذا السبب يوصى باستخدامها مرة واحدة فقط.

وتابع «بدران» أنه لا يمكن تنظيف معظم زجاجات المياه البلاستيكية بسهولة، حيث يمكن أن يحدث نمو البكتيريا بسرعة بمجرد الاستخدام العادي للشرب من الزجاجة حتى أن بواقي الماء أو المشروبات أو العصائر التي تُترك في درجة حرارة الغرفة يمكن أن تحتوي على الكثير من البكتيريا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تآكل العبوة الناتج عن إعادة استخدامها إلى حدوث شقوق وخدوش في السطح، ما يسمح بنمو المزيد من البكتيريا.

نصائح عند استخدام زجاجات المياه

ونصح استشاري المناعة، تجنب تعرض المياه المعبأة لأشعة الشمس لضمان صحة المواطنين، وعند ارتفاع درجات الحرارة يجب عدم ترك المياه المعبأة في السيارة طوال اليوم، حتى لا تتعرض جودتها.