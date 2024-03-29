لن ترمي زجاجة المياه البلاستيك مرة أخرى.. تعرف على 5 استخدامات مذهلة

على الرغم من أن معظم الزجاجات البلاستيكية الفارغة تُلقى في سلة المهملات، إلا أن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها إعادة استخدامها بخلاف الشرب، ونستعرض في السطور التالية 5 استخدامات سحرية يمكن من خلالها إعادة تدوير زجاجة المياه البلاستيكية.

تسمح لك جودة الزجاجة البلاستيكية المتينة والمرنة بإعادة التدوير بشكل إبداعي لمجموعة متنوعة من الأغراض، حيث كشف موقع «kingdomofmen»، عن طرق إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية والتي ستجعلك لا تفكر في رمي الزجاجات البلاستيكية في سلة المهملات مرة أخرى.

5 استخدامات مذهلة لزجاجة المياه البلاستيكية.. لا ترميها

كشف التقرير عن العديد من الاستخدامات التي يمكن القيام بها من أجل الاستفادة من زجاجة المياه البلاستيكية، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1- رش الحديقة:

للقيام بهذه الخدعة، ستحتاج فقط إلى مفك حتى تتمكن من ثقب بضعة ثقوب في الزجاجة، لا يمكن أن يكون جانب الزجاجة المواجه للأرض مجوفًا، مع التأكد من أن فم الزجاجة البلاستيكية يتناسب تمامًا مع الفتحة الموجودة في الغطاء، وبالتالي تصبح جاهزة لرش الحديقة.

2- فصل البيض

هل تجد صعوبة في عزل البيض؟ في بعض الوصفات، يحتاج البعض إلى صفار البيض بمفرده وبياض البيض بشكل منفصل، لكن هذه العملية معقدة بعض الشيء، والتي يمكن حلها باستخدام الزجاجات البلاستيكية، من خلال كسر البيضة في وعاء، ثم قم بإزالة الغطاء من الزجاجة واضغط قليلاً، واصل الضغط وضع الأطراف في صفار البيض واوقف الضغط، بهذه الطريقة، سيتم امتصاص صفار البيض في الزجاجة بينما سيبقى بياض البيض على الطبق.

3- فخ للذباب

هل تريد التخلص من الذبابة أو النموسة المزعجة؟ استخدم الزجاجة البلاستيكية، من خلال قطعها إلى نصفين ثم وضع شرابًا حلوًا (مثل عصير الليمون) في الأسفل، ثم ضع الجزء العلوي في الأسفل بحيث يكون فم الزجاجة متجهًا لأسفل، سوف تنجذب الحشرة إلى رائحة الطعم وتطير في فتحة الزجاجة لتأكل الشراب، وبمجرد دخولها إلى الزجاجة، سوف يفشل في الخروج منها.

4. قطع البسكويت

هل تصنع البسكويت وأدركت للتو أنه ليس لديك أي أدوات لتقطيعه؟ الزجاجات البلاستيكية سوف تعطيك الحل، يعد صنع قطاعة البسكويت في المنزل من الزجاجات البلاستيكية أفضل طريقة لإعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية، اقطع الزجاجة إلى نصفين وخذ أحد القسمين لتقطيع البسكويت بسهولة.

كيف يمكن تحويل زجاجة المياه البلاستيكية إلى تكيف؟

5- مكيف الهواء

يمكنك صنع مكيف الهواء الخاص بك باستخدام الزجاجات البلاستيكية، كل ما تحتاجه هو مروحة وزجاجتين من الماء المثلج، في بعض الأحيان، تقوم المروحة بإزالة الهواء الساخن ولا تقوم بتبريد الغرفة ولكن في حالة ملئ زجاجتين كبيرتين بالماء وتجميدهما حتى يصبح الثلج، ثم ضع الزجاجة على الأرض أو على الطاولة، ضع المروحة خلف الزجاجة وسوف تنفخ المروحة الهواء البارد لأن الزجاجة المجمدة تتسبب في انخفاض درجة الحرارة.