حدث ليلا.. الاحتلال يستهدف محيط مستشفى كمال عدوان وشقيقة زعيم كوريا تهدد أمريكا

شهد العالم العديد من الأحداث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، خصوصا في الجبهات المشتعلة جراء الحرب على غزة أو الأزمة «الروسية الأوكرانية»، فضلا عن التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية.

استهداف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

استهدفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، محيط مستشفى كمال عدوان الواقعة في شمال قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال شنت غارة جوية تستهدف المنطقة المحيطة بجسر وادي غزة وسط القطاع، وغارة أخرى استهدفت دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

روسيا تسيطر على سيمينوفكا بدونيتسك شرق أوكرانيا

سيطرت قوات تابعة لموسكو بشكل شبه كامل على بلدة سيمينوفكا في دونيتسك شرق أوكرانيا، وسمع دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء قصف روسي، فيما أكد عمدة خاركيف، أن هجوما صاروخيا روسيا وقع على منطقة سكنية، وتسبب في دمار بالبنية التحتية، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه رسالة لأمريكا

وهددت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بمواصلة بناء قوة عسكرية هائلة، لحماية سيادتها والسلام الإقليمي، مشيرة إلى أن المناورات العسكرية في محيط بلادها تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير -في إشارة للتعاون العسكري الأمريكي مع كوريا الجنوبية- وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.