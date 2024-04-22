ملكات جمال العالم يشاركن في تنظيف شواطئ الغردقة (صور)

شهدت شواطئ الغردقة فعاليات مسابقة ملكات جمال العالم 2024، بمشاركة 65 متسابقة من مختلف دول العالم، وشاركت المتسابقات في تنظيم شواطئ منطقة فلفلة جنوب مدينة الغردقة، بالتنسيق مع جمعية المحافظة على البيئة ضمان فعاليات المسابقة بغرض تنشيط السياحة والترويج السياحي لمدينة الغردقة.

ملكات جمال العالم على شواطئ الغردقة

ومن جهته، أشار سامح جمعة الخبير السياحي بالغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مشاركة ملكات جمال العالم في نظافة شواطئ الغردقة ضمن فعاليات مسابقة «ميس إيكو» 2024 تأتي تحت رعاية وزارة السياحة، وتتضمن زيارة المعالم السياحية في الغردقة ومدن أسوان والفيوم والأقصر بمشاركة 65 متسابقة من مختلف دول العالم، من بينها روسيا وأمريكا واليابان وأوكرانيا والصين.

وأشار مسؤولو جمعية المحافظة على البيئة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفعاليات تشمل عمل أنشطة بيئية، وتنظيف بعض الشواطئ لحماية الشعب المرجانية لتنشيط السياحة والحفاظ على البيئة، وزيارة مصنع إعادة التدوير بالغردقة.

برنامج مسابقة ملكات جمال العالم

وكشفت آمال رزق منظمة الفعاليات ورئيس المسابقة، في بيان صحفي، أن برنامج المسابقة يشمل زيارة لآثار الأقصر ومنطقة الأهرامات والفيوم وعمل رحلة لوادي الريان وقرية تونس للفخار، ويختتم البرنامج بالحفل الختامي يوم 28 أبريل الجاري بالقاهرة.