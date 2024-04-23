تدشين حملة «خليها تعفن» لمقاطعة شراء الأسماك في الغردقة

طالب عدد من المواطنين في مدينة الغردقة، بتفعيل حملة لمقاطعة شراء الأسماك، تحمل اسم «خليها تعفن»، وذلك لارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وذلك بعد نجاح حملة المقاطعة في بعض محافظات مصر مثل محافظة بورسعيد.

مقاطعة الأسماك بالغردقة

من جانبه، قال محمود يوسف، من أهالي مدينة الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، إن بعض الأطالي طالبوا بتفعيل مقاطعة شراء الأسماك، مؤكدًا أن المدينة ساحلية وممتدة على شاطئ البحر الأحمر، ولكن تلاحظ في الآونة الأخيرة الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك، حيث وصل سعر كيلو الحريد إلى 200 جنيه، والشعور من 380 إلى 400 جنيه والناجل إلى 800 جنيه، والكشر إلى 350 جنيها، والبوري 250 جنيهًا.

حملة خليها تعفن

وقال أحمد الجعفري، من مواطني الغردقة: «نطالب بمقاطعة شراء الأسماك حتى تراجع الأسعار».

يذكر أن أهالي بورسعيد نجحوا في تدشين، حملة لمقاطعة شراء الأسماك، خليها تعفن وذلك بعد المبالغة في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 جنيه للكيلو للأنواع الشعبية، مثل الشبار الأبيض والطوبارة، وتخطى الجمبري الوسط أكثر من 300 جنيه.