ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الغردقة خلال أول 3 أشهر من 2024

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن ألمانيا احتلت المركز الأول عالميا في إرسال السياح لمدينة الغردقة خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتا إلى أن الألمان شكلوا بين 50 إلى 60% من السياح الذين تواجدوا بالمدينة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، منوها إلى أن ألمانيا كانت أكثر دول العالم إرسالا للسياح للغردقة خلال السنوات الـ4 الماضية.

أعياد الربيع

وأضاف عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الألمان الوافدين لمصر بصفة عامة والغردقة بصفة خاصة، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، موضحا أن العديد من شركات السياحة الألمانية حجزت لسائحيها رحلات إلى المقصد السياحي المصري خلال أجازات الأيستر «الربيع» نهاية الشهر الجاري.

الموسم السياحي الشتوي

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى أن الحجوزات الألمانية إلى مصر لم تقتصر فقط على الموسم السياحي الشتوي الحالي بل امتدت إلى فصل الصيف المقبل، موضحا أن ألمانيا تتصدر حتى الآن قائمة حجوزات الدول التي قررت تسيير رحلات إلى الغردقة خلال صيف 2024.