«الغرف السياحية»: فنادق الغردقة تتصدر نسب الإشغالات خلال عيد الفطر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للحجوزات الحالية فإن فنادق الغردقة ستتصدر نسب إشغال المنشآت الفندقية المصرية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، مرجعا ذلك إلى توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب لقضاء عطلة الربيع بالغردقة، وذلك بالتزامن مع قدوم عدد غير قليل من السياح المصريين لقضاء إجازات عيد الفطر بالمدينة.

عروض مخفضة لجذب المصريين

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أن العديد من فنادق الغردقة ولا سيما المنشآت الفندقية فئة 3 و4 نجوم قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين للقدوم للغردقة خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسبة سفر المصريين إلى المدن السياحية خلال تلك الفترة سيكون جيدا للغاية.

فنادق القاهرة وشرم الشيخ

وأشار رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن نسب الإشغال بفنادق الجمهورية خلال إجازات عيد الفطر لهذا العام ستكون أعلى من العام الماضي، من بينها فنادق القاهرة وشرم الشيخ.