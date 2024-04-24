تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والمحافظات.. كثافات أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

الحالة المرورية في محافظة القاهرة

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، وكذلك الأمر في شوارع رمسيس وصولًا إلى غمرة، كما يوجد كثافات مرورية عند كوبري 15 مايو للمتجه إلى المهندسين، ويشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء.

الحالة المرورية في محافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد طريق الدائري سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند النزلات وكذلك الأمر عند محور 26 يوليو، لكن الطريق المتجه إلى المهندسين، فيشهد بعض الكثافات المرورية قبل مطلع الدائري وميدان لبنان ونادي الزمالك، كما يشهد شارع فيصل كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة.

الحالة المرورية في محافظة الإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية، فيشهد كوبري استانلي كثافات مرورية على طول الكورنيش، مع وجود كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فتشهد سيولة مرورية، ويشهد شارع جمال عبد الناصر كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب وكذلك الأمر عند محور سلام عارف.