تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم.. كثافات في هذه المناطق

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم الخميس 18 أبريل 2024.

شارع صلاح سالم يشهد كثافات مرورية

وأشار التقرير إلى أن شارع صلاح سالم يشهد كثافات مرورية متقطعة على امتداد الطريق حتى الوصول لتقاطع كوبري أكتوبر، وبعد تقاطع الكوبري تبدأ الكثافات تقل على نحو تدريجي، وتستمر حتى مستشفى العباسية وستبدأ في الاختفاء عند محطة مترو الاستاد.

شارع الموسكي به سيولة مرورية في الوقت الحالي

وأوضح التقرير أن شارع الموسكي به سيولة مرورية في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن شارع رمسيس باتجاه العباسية يحتوي على كثافات مرورية متقطعة، ولكنها تبدأ من ميدان رمسيس وصولا للعباسية حتى شارع الخليفة المأمون بمنطقة مصر الجديدة.

ويشهد شارع الهرم بداية من المستشفى كثافات مرورية متقطعة حتى محافظة الجيزة، وتوجد كثافات مرورية عالية عند كوبري الروضة مستمرة حتى نفق الملك الصالح، ويشهد شارع فيصل كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل حتى الطوابق، حيث توجد هناك كثافات مرورية كبيرة تبدأ تقل حتى محطة التعاون.