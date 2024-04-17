تفاصيل الحالة المرورية في الطرق.. كثافات على كورنيش النيل (فيديو)

استعرضت هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، صباح اليوم الأربعاء.

كورنيش النيل

وشهد كورنيش النيل كثافات متحركة بدايًة من المظلات وحتى منطقة وسط القاهرة، وتستمر الكثافات المتقطعة حتى شارع رمسيس وامتداده، كما ظهرت سيولة مرورية بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولًا إلى القلعة ونفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش، إذ انتظمت حركة السيارات وصولًا للمعادي وحلوان.

وأوضحت أنَّ كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى منطقة وسط البلد، ويشهد حاليًا كثافات مرورية متحركة، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

ميدان مصطفى محمود

أما عن تفاصيل الحالة المرورية، في شوارع وميادين محافظة الجيزة، فكانت هناك سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان وكوبري 15 مايو للمتجه إلى ميدان لبنان، وفي شارع السودان وبالتحديد أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل الى مناطق الدقي.