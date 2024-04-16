الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. ازدحام في هذه المناطق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي ومحمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

الحالة المرورية في القاهرة

ويشهد شارع رمسيس في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مستمرة حتى ميدان العباسية، وبالوصول إلى شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية نسبية، أما عند كوبري الجلاء تظهر عليه سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، بينما توجد كثافات نسبية أعلى كوبري المطار، التي تختفي تدريجيا بالوصول إلى طريق المطار.

نفق الأزهر يشهد انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما توجد سيولة مرورية كبيرة على طريق الأوتوستراد أمام القادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، بينما تظهر بعض الكثافات على طريق الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد.

المرور في محافظة الجيزة

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة توجد كثافات مرورية في شارع فيصل، كما أن شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤا كبيرا في حركة السيارات، وبدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل وشارع العشرين وحتى الطالبية.