الهلال الأحمر المصري يقدم أكثر من 175 ألف حقيبة مساعدات إلى السودانيين 

أعلن الهلال الأحمر المصري تقديم 175 ألفا و559 حقيبة نظافة شخصية منذ بدء النزاع في السودان، في إطار جهوده لمواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات القومية والدولية، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر.

وأكد الهلال الأحمر المصري في تقرير له، أنه يعمل على تقديم خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية من الأمراض والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم، فضلا عن نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والمثل الإنسانية لتحقيق المساواة وعدم التمييز.

توفير الموارد البشرية

ويهدف الهلال الأحمر إلى تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة في مجالات الإغاثة ومواجهة الكوارث ومجالات الصحة العامة والمجتمعية، ويعمل على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل، والمشاركة في الإسعاف الأولي والإغاثة.

تعزيز الإمكانات المادية

ويغطي الهلال الأحمر المصري ثلاثة موضوعات رئيسية هي التنمية الريفية عبر النهوض بالقرى الأكثر فقرا وتنمية العشوائيات، إذ يجري تحديث وتطوير منطقة عشوائيات زينهم، بالإضافة إلى التنمية الحضارية من خلال تقديم المساعدات، ويهتم بتعزيز الإمكانات المادية لجمعية الهلال الأحمر وتطوير اللوائح ونظم وأساليب الأداء بها.