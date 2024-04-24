مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية

أعلنت وزارة الصحة والسكان فوز الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الاستثنائي الثالث للدول الأطراف في معاهدة وكالة الدواء الإفريقية، الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم ويستمر 3 أيام.

فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الجلسة الافتتاحية حضرها ممثلين عن 30 دولة إفريقية، وجاء فوز «حساني» ممثلا عن تجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم تحت عضويته 23 دولة إفريقية وعربية.

وأضاف أنّ فوز مصر بالمقعد يأتي تأكيدا للريادة المصرية في القارة السمراء، والدور المحوري الذي تلعبه مصر في مجال التصنيع الدوائي وكذلك التطور السريع بمنظومة العمل الرقابي الدوائي في مصر والذي يعتبر نموذجا عالميا.

وأكد أنّ الفوز جاء تتويجا للعمل المشترك بين وزارتي الصحة والخارجية وهيئة الدواء المصرية خلال العامين الماضيين، حيث شهد العام 2022 حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج 3 من منظمة الصحة العالمية بشأن الجوانب التنظيمية للقاحات، والذي يعد ثاني أعلى مستوى في تصنيف منظمة الصحة العالمية للأجهزة التنظيمية الوطنية.

وقال عبدالغفار، إنّ المؤتمر شهد عقد الاجتماع العادي الأول لمجلس إدارة الوكالة عب إقرار تشكيله وانتخاب هيئة المكتب، والذي ناقش بدوره آليات تفعيل عمل الوكالة واعتماد الهيكل التنظيمي، وكذلك الإجراءات المتعلقة بانتخاب المدير العام.

وتعد مصر من أوائل الدول الإفريقية التي ساهمت في انشاء وكالة الدواء الإفريقية، وتعمل بشكل مكثف مع الدول المشتركة في المعاهدة لضمان التفعيل القياسي لأعمال الوكالة، والتي تهدف الى دفع التعاون المشترك في مجال الأدوية والمعدات الطبية بين دول القارة الإفريقية وتحسين مستوى الجهات الرقابية التنظيمية في مختلف الدول، إضافة إلى دعم الإجراءات القياسية للتسجيل الدوائي، ما ينعكس على جودة المنتجات الطبية المتداولة في القارة السمراء ويحد تداول المنتجات غير القياسية أو قليلة الجودة ويرفع مستوى استعداد الدول لأي طوارئ صحية تهدد شعوب القارة.