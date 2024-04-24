ناهد السباعي تكشف وصية والدتها: «لا تحزني.. وقدمي أعمالا تعيش»

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تجد صعوبة في اختيار الأعمال بعد رحيل والدتها لأنها كانت تستشيرها في كل شيء، مضيفة «كنت أستشيرها في جميع أموري الشخصية والمهنية، وقبل التعاقد على المشاركة في أي عمل فني كنت أهتم بمعرفة رأيها في الشخصية التي سأجسدها، وتعطي لي رأيها بمنتهي الصراحة ودائماً تكون هي في النهاية صاحبة الحق».

ناهد السباعي تتحدث عن والدتها

وقالت ناهد السباعي في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الشغل يلهي الإنسان بشكل كبير، وهي دائماً كانت توصيني ألا أحزن وأن أقدم أعمالًا فنية تعيش لسنوات طويلة، وأعيش فترة قاسية جداً».

آخر أعمال ناهد السباعي

وشاركت ناهد السباعي في مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد في دراما رمضان 2024، فيما تستعد لدخول عمل جديد خلال الفترة المقبلة.