مسلسل محارب الحلقة 28.. اكتشاف أعمال السحر ضد ناهد السباعي

أخبرت سلوى عثمان «سعدية»، خالة حسن الرداد، صابرين والدة إنجي «ناهد السباعي»، بأنها وجدت صورا مرسوم عليها عمل في منزل الدجالة، بتدبير من عنتر خطيبها، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 28.

وذهب محمود البزاوي، والد إنجي، في مسلسل محارب الحلقة 28، إلى شيخ ليفك الأعمال التي جرى اكتشافها في منزل إحدى الدجالات من قبل عنتر.

مسلسل محارب الحلقة 28.. البزاوي يذهب لمنزل شقيقة محارب

ثم ذهب محمود البزاوي، إلى منزل منال «شقيقة عزيز» محارب، الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد، لكي يتحدث مع سعدية خالة محارب، عن وجود أعمال في منزل الدجالة.

وقدم والد إنجي الاعتذار والأسف لهما، على ما بدر منه تجاههما واعتذر لهما، ويطلب منها المساعدة بسبب تدهور حالة ابنته إنجي، في مسلسل محارب الحلقة 28.

مواعيد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب الحلقة على قناة CBC في تمام الساعة 9:00 مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا، والأخرى 3:45 عصرا، ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء اليوم التالي.