ناهد السباعي عن غياب والدتها عن مهرجان أسوان أول مرة: الذكريات تطاردني

قالت الفنانة ناهد السباعي إنّها تحب المشاركة في مهرجان أسوان، وسبق أن شاركت فيه قبل عامين، لكن الأمر بات صعبًا عليها هذا العام لأن ذكريات والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي تطاردها، خاصة أنّهما اعتادتا الحضور سويًا، وحضرا معًا المهرجان ذاته قبل عامين.

وأضافت ناهد السباعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة كعضو لجنة تحكيم، «حاولت من أول يوم التأقلم وأن أتمالك نفسي وأتعامل، لكن الموضوع ليس سهلًا».

يُذكر أنَّ ناهد السباعي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل محارب، إلى جانب عدد من الفنانين منهم حسن الرداد وأحمد زاهر وعدد آخر من الفنانين.