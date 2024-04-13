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دراما المتحدة

تعرف على شروط ناهد السباعي لقبول دور محدد بعد وفاة والدتها

كتب:

ضحى محمد
05:30 ص | السبت 13 أبريل 2024
ناهد السباعي

ناهد السباعي

لا زالت الفنانة ناهد السباعي تعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، فقد كانت تربطهما علاقة قوية، وبعد رحيلها ظلت حبيسة المعاناة، خاصة أنّها كانت تستشير والدتها في كل أمورها الفنية.

ناهد السباعي تكشف عن شروطها لاختيار عمل محدد

وعن شروطها لقبول عمل محدد قالت «ناهد» لـ«الوطن»: «ليست شروطًا محددة، ولكن اختيار السيناريو شيء ضروري لا غنى عنه، واختيار فريق عمل منظم ومتفاهم يتعاون مع بعضه البعض».

وأضافت: «كمل أن المخرج هو المحرك الأساسي في الأحداث، فكلها أشياء تكمل بعضها البعض».

أخر أعمال الفنانة ناهد السباعي

يذكر أنّ آخر أعمال الفنانة ناهد السباعي مسلسل «محارب»، من بطولة الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تمامًا، بعد وفاة والده، فيضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.