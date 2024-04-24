تامر حسني يمازح عريسا استقبل فتاة بحفاوة أمام عروسه: «إنسان أوي يا منعم»

شارك الفنان تامر حسني جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو جديد من حفل زفاف شارك في إحياءه، إلا أنَّه تسبب في موقف مضحك مع العريس الذي يُدعى «منعم»، معلقًا على واقعة استقبال العريس لإحدى الفتيات المدعوات بطريقة طريفة.

تامر حسني يمازح عريسا

ففي مقطع الفيديو الذي شاركه تامر حسني عبر خاصية استوري إنستجرام، ظهر العريس وهو يرحب بحفاوة شديدة بإحدى الفتيات الحاضرات في حفل الزفاف أمام عروسه، ما أثار استغراب تامر حسني الذي علق على تصرفه بمزاح قائلاً: «لا يا راجل مبسوط أوي».

وتابع تامر حسني في تعليقه على الفيديو: «عامل إنه اتفاجئ قدام عروسته، قال يعني مكنتش عازم الناس، لا، وبينحني أوي، إنسان أوي يا منعم».

أحدث أعمال الفنان تامر حسني

بدأ تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد «ري ستارت»، عقب انتهاء كل التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال.

ويسجل فيلم «ري ستارت» التعاون الثاني بين هنا الزاهد والنجم تامر حسني على الصعيد السينمائي، وذلك بعدما قدما معًا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022.

واختارت المخرجة سارة وفيق عددًا من النجوم أمام الفنان تامر حسني، خلال أحداث فيلم «ري ستارت»، منهم الفنانة هنا الزاهد، ومحمد ثروت.