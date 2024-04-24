محمود مرسي في ذاكرة الفن.. 20 عاما على رحيل عتريس السينما المصرية

رغم مرور 20 عامًا على ذكرى وفاة الفنان محمود مرسي والذي رحل عن الحياة في مثل هذا اليوم 24 أبريل عام 2004 عن عمر ناهز 81 عامًا، إلا أنَّه مازال حاضرًا بفنه وأعماله التي تجاوزت 85 عملًا خلال مشواره الفني الذي بدأه مع ستينيات القرن الماضي.

شخصيات كثيرة قدمها محمود مرسي وارتبط بها الجمهور على شاشة السينما، أبرزها أفلام مثل الباب المفتوح مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتي قدم معها كذلك فيلم الليلة الأخيرة، وطائر الليل الحزين مع نيللي ومحمود عبدالعزيز، سعد اليتيم مع نجلاء فتحي وأحمد زكي وفريد شوقي.

قائمة بأفضل 100 فيلم

وتمّ اختيار 6 أفلام شارك فيهم محمود مرسي ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996 بمناسبة مرور 100 عام على مرور عرض أول فيلم في الإسكندرية عام 1896.

ذكرى ميلاد محمود مرسي

وكانت أولى هذه الأعمال فيلم السمان والخريف مع نادية لطفي وعبدالله غيث عام 1967، وشيء من الخوف مع شادية عام 1969، وزوجتي والكلب مع سعاد حسني ونور الشريف عام 1971، وأغنية على الممر مع صلاح السعدني عام 1972، وليل وقضبان مع محمود ياسين وسميرة أحمد عام 1973، أبناء الصمت مع ميرفت أمين ومديحة كامل عام 1974.