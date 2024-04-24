طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»

نحو 11 يومًا تفصل ملايين المصريين عن الاستمتاع بعيد شم النسيم، إذ تتبادل فيه الأسر التهنئة وتحتفل من خلال الخروج إلى الأماكن الترفيهية أو قضاء وقت ممتع في المنزل وتناول الأطعمة المختلفة مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون، ويرغب البعض في معرفة أفضل الأماكن التي يمكن الخروج إليها في يوم شم النسيم 2024.

أماكن الاحتفال بيوم شم النسيم 2024

كثير من الأشخاص يريدون معرفة أماكن الفسح الاقتصادية، للاستمتاع بقضاء يوم شم النسيم 2024، وهناك بعض الحدائق التي لا يتعدى سعر تذكرتها الـ10 جنيهات، وفيما يلي أبرز الحدائق وفق مواقعها الرسمية:

حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، سعر تذكرتها 10 جنيهات، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء واسعة، ويمكن استغلالها في التنزة مع الأسرة في شم النسيم.

الحديقة الدولية بمنطقة مدينة نصر، سعر التذكرة 10 جنيهات، وتُعد مكانًا مناسبا للغاية للتنزة وتتميز بالهدوء وتوافر الأمان، إلى جانب الكثير من المطاعم التي من الممكن الاستمتاع بوجبة الغداء فيها.

الحديقة اليابانية تقع في منطقة حلوان، وتبلغ رسوم دخولها 10 جنيهات، وتتمتع بممرات مائية خلابة.

منطقة القناطر الخيرية، ويمكن تجربة مطاعم الأكل الريفية بها والاستمتاع بالرحلات النيلية.

زيارة حديقة الأورمان، ويبلغ سعر تذكرة دخولها 10 جنيهات، ويمكن التنزة في الحديقة والاستمتاع بمنطقة الألعاب للاستمتاع بيوم شم النسيم 2024 مع الأسرة.

كيفية الاحتفال بيوم شم النسيم 2024 في المنزل

ويمكنكِ الاستمتاع مع أسرتك بيوم شم النسيم 2024، من خلال قضاء وقت ممتع في المنزل وعمل أطعمة ومشروبات تناسب جميع أفراد العائلة خاصة الأطفال، بحسب ما قدمته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع عبر فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كب كيك البيض الملون

بيض مسلوق.

ألوان طعام.

دقيق.

ملعقتان سمن.

ملعقتان لبن.

ملعقة خميرة.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

ماء للعجن.

طريقة تحضير كب كيك البيض الملون

انخلي الدقيق أولًا.

ضيفي الملح والسكر والخميرة.

ضيفي اللبن البودرة والسمن للخليط.

ضعي الماء، واخلطي جيدًا.

قسمي العجين إلى أجزاء.

ضيفي لكل جزء لونًا من ألوان الطعام.

اتركي جزءًا دون لون.

وزعي العجين في قوالب الكاب كيك، ثم ادخليه في الفرن حتى ينضج.

وهناك مأكولات أخرى يمكن تناولها في شم النسيم، مثل الفسيخ والرنجة والملوحة، فضلًا عن إعداد أنواع الحلوى والمشروبات المختلفة في المنزل مثل الليمون بالنعناع.