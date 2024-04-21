للقطاعين العام والخاص.. تعرف على موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

ينتظر العديد من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال، خاصة المواطنين الراغبين في السفر، خاصة مع زيادة موجة الطقس الحار على جميع أنحاء، إذ يمكن استغلال العطلة لقضاء إجازة صيفية سريعة في أي محافظة أو مدينة ساحلية.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

وفقا لقانون العمل، فإن موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال، هي إجازات مدفوعة الأجر، لجميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، نرصدها خلال السطور الآتية:

- إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

- موعد إجازة شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو 2024

إجازات رسمية مدفوعة الأجر في 2024

- إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الخميس المقبل 25-4-2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة من الاثنين 17 يونيو، وحتى الأربعاء 20 من الشهر نفسه.

- إجازة ثورة 30 يونيو، الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية، الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952، الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973، الأحد 6 أكتوبر 2024.