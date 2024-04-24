«النقل» تتعاقد على بناء سفينتين جديدتين مع ترسانة هانتونج الصينية

وقعت وزارة النقل، عقد بناء سفينتين جديدتين من أحدث سفن الصب الجاف النظيف بين شركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل وترسانة هانتونج الصينية، وقام بالتوقيع كل من محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية ومينج شينجون «Meng Chengjun» رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج الصينية.

إجمالي حمولة السفينة الواحدة 82 ألف طن

ويبلغ إجمالي حمولة السفينة الواحدة منها 82 ألف طن، على أن يجري استلامهما من ترسانة هانتونج الصينية خلال عام 2026، والتي تعد أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف النظيف والتي تقوم ببناء السفن وفقا لأحدت التصميمات الخاصة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في تصميم السفن، إذ قامت ببناء 148 سفينة منها 49 سفينة قيد البناء بإجمالي حمولة 12.6 مليون طن وكما سيجري بناء السفينتين وفقاً لأحدث الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة الواحدة 229 مترا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.

استعادة قوة قطاع الأسطول التجاري المصري

وأكدت وزارة النقل في تقرير لها، أنّ التوقيع أمر مهم للغاية للنقل البحري المصري والذي يعتبر من القطاعات الهامة بوزارة النقل، لافتة إلى أن عامي 2023 و2024 قد شهدا تطورا كبيرا في مجال استعادة قوة قطاع الأسطول التجاري المصري، إذ جرى تدشين السفينة وادي الملوك حمولة 82 ألف طن والتي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023، ثم أعقبه استلام السفينة وادي العريش حمولة 82 ألف طن في شهر يناير 2024، وبعد ثلاثة أشهر فقط وقع العقد الخاص ببناء سفينتين أخريين من ذات الطراز والتقنيات، وهو ما يجسد الانطلاقة الكبرى لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأشارت إلى أنه بعد استلام السفينتين سيصبح الأسطول التجاري الوطني للشركة مكون من 16 سفينة مصرية بطاقة نقل تتجاوز المليون طن سنويا لتأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، إضافة إلى أنه سيكون جرى تجديد أكثر من 40% من قوام الأسطول التجاري الوطني خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعد انجازا غير مسبوق تسابق فيه وزارة النقل وشركة الملاحة الوطنية الزمن لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأسطول التجاري الوطني بما يتماشى مع مكانة جمهورية مصر العربية الرائدة في مجال النقل البحري بالشرق الأوسط.

الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة بحلول عام 2030

وأكدت أنها تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة بحلول عام 2030 وهي شركات «الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات- المصرية لناقلات البترول» ليكون الأسطول المصري قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا من البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.