«النقل» تكشف مستجدات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» 

كشف اللواء مهندس أشرف هيكل، رئيس الإدارة المركزية للمنشأت النفقية بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، تفاصيل تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، موضحًا أنّ مدة التنفيذ 30 شهرا، حيث تعاقدت الوزارة مع أكبر المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للإشراف على تنفيذ المشروع وتقديم الاستشارات الهندسية واعتماد التصميمات.

منظومة الرصد المساحي للمباني

وقال اللواء أشرف هيكل، إنّه جار تثبيت منظومة الرصد المساحي للمباني المطلة على مسار المشروع وتسجيل نتائجها، وجار استكمال أعمال التقييم الإنشائي للكباري والأنفاق القائمة مثل الكوبري أمام استاد الإسكندرية وكوبري أعلى شارع قناة السويس وكوبري الإبراهيمية للتأكد من السلامة الانشائية، وجار الانتهاء من هدم وإزالة أنقاض المحطات القديمة «محطات قطار أبوقير» وتسليمها بالكامل للتحالف.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنّه جرى توريد ماكينات دق الخوازيق للموقع وجار استكمال التعاقد على بعض المهارات الخاصة بمصنع إنتاج الكمرات المعلقة الجاري تجهيزه والمخطط بداية إنتاجه في مايو المقبل، وتسليم كامل مسار قطار أبوقير القديم لتحالف الشركات «أوراسكوم – كولاس ريل» بعد فك ونقل المهمات والقضبان وتسليمها إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

الانتهاء من أعمال جسات التربة في 90% من مواقع

ونوه بأنّه تم تسليم التحالف مواقع ورشتين العمرة الجسيمة بأرض شركة النحاس سابقا وورشة الصيانة العادية والمتوسطة بأبوقير لبدء التنفيذ، وجرى الانتهاء من أعمال جسات التربة في 90% من مواقع المشروع وجار استكمال المتبقي، كما جرى الانتهاء من تصميم وتنفيذ عدد 2 خازوق تجربة وجار استكمال أعمال التحميل والاختبار.