«النقل»: الأسطول المصري سيصبح قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا

كشفت وزارة النقل، مستجدات الأعمال بشركة ترسانة السويس البحرية من أعمال الصيانة والإصلاح، التي تجري على الحوض الجاف، حيث تستمر أعمال الصيانة للوحدة «OCEAN DAHAB»، طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف الدولية، كما جرى استعراض إمكانات الرافع الميكانيكي، الذي يتسع لرفع خمس وحدات بحرية في الوقت ذاته، وتجري عليه حاليا أعمال الإصلاح للعبارة «Sea truck»، بالإضافة إلى أعمال الصيانة لصالين تابعين للإدارة الهندسية بالهيئة.

توطين صناعة النقل في مصر

ووفق الوزارة، يجري تنفيذ الحوض العائم حمولة 55 ألف طن، الذي يستقبل في الوقت الحالي سفينة البضائع «CORAL I» لإتمام أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لتجديد شهادات صلاحية الإبحار، إذ أكدت الوزارة حرصها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها.

واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات تنفيذا للتوجيهات، وفي إطار التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة موانئ البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها «سفن الرورو - سفن البضائع العامة- سفن الصب الجاف النظيف».

وأشارت في تقرير لها، إلى أنه يجري تنفيذ كل الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر، لافتة إلى أنها تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030، وهي شركات «الملاحة الوطنية، الجسر العربي للملاحة، القاهرة للعبارات، المصرية لناقلات البترول»، ليكون الأسطول المصري قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع سنويا، وقادر على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

تعزيز القدرات الفنية لترسانة هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تعزيز القدرات الفنية للترسانات التابعة لها، والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، بما يمكن معه رفع تصنيف خدمات الإصلاح وصيانة السفن لتكون في مقدمة حزمة الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة للقناة عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن نشاط الإصلاح وصيانة السفن بالترسانات والشركات التابعة للهيئة، شهد نموا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، حيث نجحت ترسانات الهيئة في تقديم نموذج عملي في دعم العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية، من خلال تقديم خدمات الإصلاح والصيانة، التي قد تحتاجها السفن العابرة، في حالة التعرض للأعطال أوالمواقف الطارئة.

وأشار «ربيع» إلى نجاح شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة للهيئة مؤخرا، في إتمام أعمال الصيانة الضرورية لسفينة الصب الجاف «ZOGRAFIA»، بعد تعرض بدن السفينة لأضرار خارجية وداخلية، إثر هجوم تعرضت له خلال رحلتها عبر البحر الأحمر.