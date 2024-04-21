«زراعة الفيوم»: زراعة 172 ألف فدان قمح خلال الموسم الحالي

قا وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، مصطفى راشد، إن الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعة القمح، ولها السبق في أعمال زراعة وتوريد القمح على مستوى الجمهورية.

وخلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أضاف راشد:«زرعنا خلال الموسم الجاري 172 ألف فدان، ومن المتوقع توريد 230 ألف طن، ولدينا 12 موقعا للتخزين».

وتابع: «نتعاون مع المزارع بشكل كبير، بداية من تجهيز الأرض للزراعة، وتوفير الخدمات الخاصة بالفلاح على مستوى الجمعيات الزراعية»، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالنهوض بمحصول القمح، لأنه يحقق الأمن الغذائي للدولة المصرية.