6 تعليمات من «التعليم» بشأن امتحانات «الترم الثاني».. منها وضوح الأسئلة

أصدرت المديريات التعليمية تعليمات مهمة بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنة.

موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل

وأكدت المديريات التعليمية على ضرورة اتباع الإجراءات التالية لضمان نزاهة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهي:

- الحصول على إقرارات موانع من جميع من يشارك في أي خطوة من خطوات أعمال الامتحانات، واستيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين في اللجان.

وتشمل موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل، الآتي:

ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية.

ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

مراجعة ورقة الأسئلة والاقرارات

- مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).

- ممنوع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.

- أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصيا باستلام أسئلة الامتحانات.

- مراعاة الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقا للجداول المعلنة.

- يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.