مشروعات طلاب مدارس «STEM» المشاركة بـ«أيسف».. «تنظيف المياه وعلاج الأورام»

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إنّ الوزارة اتخذت خطوات تنفيذية للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، باعتبارها نقطة مضيئة في التعليم المصري، والذي يتضمن تعليمًا قائمًا على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمي خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

علاج الأورام في المراحل الأولى

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال لقاء مع الطلاب المشاركين في المسابقة العالمية «أيسف» قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ «تعلم الأقران الإيجابي» أحد الأساليب الاجتماعية المساهمة في تعليم الطلاب من زملائهم وتبادل الخبرات العلمية والحياتية المتميزة.

وحرص الدكتور رضا حجازي خلال اللقاء، على الاستماع لشرح حول عدد من مشروعات الطلاب، حيث استعرض أحد الطلاب مشروع «سمارت لايف جاكت» لحل مشاكل الغرق والضياع في البحر والإنقاذ في أسرع وقت، بينما تحدث أحد الطلاب حول مشروع «تنظيف مياه الصرف بطرق كيميائية آمنة على البيئة»، واستعرض أحد الطلاب مشروع «علاج الأورام في المراحل الأولى» من خلال اكتشاف الخلايا الجذعية للورم واستهدافها بعلاج جيني بدلًا من استئصال الورم، ومشروع آخر حول «معالجة المياه وإنتاج الطاقة بكفاءة عالية» في وقت قصير.

مرضى اضطراب ثنائي القطب

كما استعرض الوزير مشروعا آخر لأحد الطلاب عن «استخدام طريقة جديدة لخدمة مرضى اضطراب ثنائي القطب»، من خلال قياس الوظائف الحيوية عبر طرق جديدة ومبتكرة للعلاج والربط المتواصل بين الطبيب والمريض للتنبؤ بالنوبات التي تصيب المريض قبل حدوثها، فضلا عن مشروع آخر تضمن «تطبيق على الهاتف المحمول لتشخيص صعوبات تعلم القراءة مبكرًا» بعيدًا عن الطرق التقليدية المكلفة.