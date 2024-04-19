طريقة تحضير سموزي الليمون بالنعناع.. سر الترطيب في الصيف

مع اقتراب حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يحتاج الجسم إلى شرب الكثير من السوائل لا سيما المشروبات المثلجة، للحصول على الانتعاش والطاقة وعدم الإصابة بالجفاف، ومن المشروبات الشهيرة التي تساعد في ترطيب الجسم وتقوية المناعة أيضًا، سموزي الليمون بالنعناع، وايُمكن تحضيرة في المنزل بخطوات بسيطة خلال 10 دقائق.

ويُمكن تحضير سموزي الليمون بالنعناع بسهولة في البيت وبمكونات متوفرة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة، لتحصلي على ألذ مشروب لكِ ولأفراد أسرتك، حسب وصفة الشيف ريهام الديدي، كالتالي:

مقادير عمل سموزي الليمون بالنعناع

عصير 3 حبات ليمون.

½ رزمة نعناع أخضر مغسول جيدًا.

2 كوب ثلج مجروش.

1 كوب ماء.

½ كوب سكر.

طريقة تحضير سموزي الليمون بالنعناع

ضعي عصير الليمون في الخلاط مع النعناع.

ضيفي الماء مع الليمون والنعناع.

اسكبي الخليط في كاسات التقديم مع الثلج المجروش وقدميه باردا.

طريقة أخرى لعمل سموزي الليمون بالنعناع

- المقادير:

عصير لمونتين.

قشر ليمون مبشور.

ثمرة تفاح أخضر.

1/2 كوب من العنب الأخضر.

3 أكواب من الثلج المجروش.

بعض من أوراق النعناع الأخضر.

1/2 كوب من الزبادي.

نصف كوب من عصير الجريب فروت.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

خطوات تحضير سموزي الليمون بالنعناع