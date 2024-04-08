أسرع طريقة لعمل الليمون المخلل في المنزل.. «هيكون زي الجاهز بالظبط»

الليمون سواء العادي أو المخلل يعد من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأسر، فهو يدخل في العديد من الوصفات والأكلات لأنه يضفى طعما مميزا ولذيذا ما يجعل الكثير من الأمهات تحرص على تناول الليون المخلل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرع طريقة لعمل الليمون المخلل في المنزل مثل الجاهز.

طريقة عمل الليمون المخلل

يمكن عمل الليمون المخلل في المنزل من خلال خطوات بسيطة على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

المقادير

1 كيلو ليمون

1 فلفل أحمر مبشور

1 فلفل أخضر مبشور

1 فلفل أصفر مبشور

1 فلفل أحمر مبشور

1 فلفل أخضر مبشور

2 جزر مبشور

1 راس ثوم مقطع

1 ملعقة كبيرة حبوب خردل

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة عصفر

1 ملعقة كبيرة حبة البركة

¼ كوب زيت زيتون

½ كوب خل

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة كركم

خطوات التخصير

في البداية يخلط الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر والأحمر الحار والأخضر الحار والجزر والثوم وحبوب الخردل والملح والعصفر وحبة البركة.

يتم فتح الليمون ويحشى بالخليط.

بعد ذلك يخلط زيت الزيتون مع الخل والسكر والكركم وماء مغلي

ثم يضاف لها الليمون.

يتم تقديم الليمون بعد 24 ساعة.

طريقة أخرى لعمل الليمون المخلل مثل المحلات

كيلو ليمون

ربع كيلو فلفل حار

كوب ملح

ماء

خطوات التحضير