أسعار التكييف الصحراوي 2024.. «ودع الحر واختار اللي يناسب ميزانيتك»

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يزداد البحث عن حلول فعّالة لمواجهة الحر الشديد، ويُعد التكييف الصحراوي أحد أكثر الخيارات انتشارًا وفعالية، نظرًا لقدرته على تبريد المساحات الكبيرة بأسعار مناسبة مقارنة بأنواع التكييف الأخرى، فما هي أسعار التكييف الصحراوي في عام 2024؟

أسعار التكييف الصحراوي 2024

تختلف أسعار التكييف الصحراوي 2024، حسب النوع والماركة والسعة، ولكن بشكل عام تبدأ الأسعار من 3.365 جنيه وتصل إلى 9.999 جنيه وفقًا للأسعار المعلنة عبر مواقع التسويق الإلكترونية والتي تأتي على النحو التالي:

- تكييف صحراوي من سوناي، 40 لترا، 90 وات، بسعر3.365 جنيه.

- تكييف صحراوي من إلكتريك هاوس، سعة 35 لترا، بسعر3.940 جنيه.

- تكييف صحراوي من فريش سمارت، سعة 55 لترا، بسعر 4.842 جنيه.

- تكييف صحراوي، من كاستيل سعة 65 لترا، بسعر 4.950 جنيه.

- تكييف صحراوي من فانتوم، سعة 35 لترا، بسعر 4.999 جنيه.

- تكييف صحراوي من دانتا سعة 70 لترا بسعر ‎5.499 جنيه.

- تكييف صحراوي من سوناي بسعة 60 لترا، بسعر 5.500 جنيه.

- تكييف صحراوي من الكتريك هاوس، بسعر 5.585 جنيه.

- تكييف صحراوي من تورنيدو، بسعر 7.999 جنيه.

- تكييف صحراوي من بريفيكس، بسعر 9.999 جنيه.