تراجع أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 19-4-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 19-4-2024 حالة من التراجع الطفيف في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني نحو 85 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 1.25 جنيه للمستهلك.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق للمستهلك، وفق آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 110.06 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 1.27 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك السردين المجمد بنحو 83.33 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 10.24 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الحدادي نحو 68.57 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 6.43 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) نحو 112.74 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 1.69 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بنحو 85 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 1.25 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك القشر بياض (الممتاز) 130.56 جنيه، بنسبة تراجع 1.36 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 155.26 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 2.44 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو سمك موسى 198.14 جنيه بالأسواق، بنسبة انخفاض 4.05 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الموزة نحو 85.24 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 1.15 جنيه للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري الممتاز 334.91 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 2.03 جنيه للمستهلك.