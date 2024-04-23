انخفاض أسعار السمك اليوم.. تراجع 50% في محافظات القناة والوجه البحري

شهدت أسعار السمك اليوم في مصر، انخفاضًا كبيرًا وصل إلى 50% بمختلف المحافظات، خاصة محافظات القناة والوجه البحري، وذلك بعد انطلاق حملة لمقاطعتها تحت عنوان «شارك خليك إيجابي» لتضرب حالة من الركود أسواق الأسماك في مصر، ويخسر الكيلو الواحد من 50 وحتى 150 جنيهًا من سعره وفقًا لكل نوع على حدة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم في مصر، بعد انخفاض السعر بالتزامن مع استمرار ثالث أيام مقاطعة الأسماك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

انطلاق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد

وأطلق أهالي محافظة بورسعيد، حملة لمقاطعة الأسماك بسبب استغلال التجار رغم انخفاض الأسعار وتوافر الأسماك، ما تسبب في تراجع أسعارها على الفور، بنسبة وصلت إلى أكثر من 50% في بعض الأنواع، فيما بدأت تنتشر المقاطعة التي حملت عنوان «شارك خليك إيجابي» في باقي المحافظات، متسببةً في انخفاض أسعار السمك اليوم للمستهلك بصورة كبيرة بعدما شهدت حالة البيع والشراء ركودًا كبيرًا جراء المقاطعة.

أسعار السمك اليوم للمستهلك

وجاءت أسعار السمك اليوم للمستهلك في محافظة البحيرة، قبل وبعد التخفيض في ثالث أيام حملة مقاطعة الأسماك كالتالي:

سجل كيلو السمك اليوم البلطي، 80 جنيهًا بدلًا من 100.

سجل كيلو الجمبري اليوم 300 جنيه بدلًا من 400.

سجل كيلو سمك المكرونة 120 جنيه بدلًا من 150.

سجل كيلو سمك السردين 80 جنيها بدلًا من 150.

سجل كيلو السمك البياض 120 بدلًا من 150.

سجل سمك المرجان 200 جنيه بدلًا من 250.

سجل كيلو السمك الدنيس 280 جنيها بدلًا من 350.

سجل كيلو السمك الكابوريا 150 جنيها بدلًا من 200.

سجل كيلو السمك اللوت 200 جنيه بدلًا من 250.

سجل كيلو سمك البربوني 250 جنيها بدلًا من 400.

سجل كيلو السمك الجندوفلي 100 جنيه بدلًا من 150.

انخفاض أسعار السمك اليوم في المنوفية

من ناحيته، ذكر أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انخفاض أسعار الأسماك اليوم، متأثرةً بحملة مقاطعة الأسماك، وبالتزامن مع انخفاض أسعار مختلف السلع الغذائية.

قائمة أسعار السمك اليوم بالمنوفية

وأشار صبحي فرج تاجر سمك، إنّ أسعار السمك اليوم تراجعت بنسبة وصلت إلى 25%، وسط زيادة إقبال المواطنين على الشراء من شادر السمك بمدينة شبين الكوم مستغلين انخفاض الأسعار، إذ سجل سعر كيلو السمك اليوم التالي:

سعر كيلو السمك البلطي اليوم يتراوح بين 55 وحتى 75 جنيها.

سعر كيلو البوري اليوم يسجل بين 90 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو السمك قشر بياض اليوم يتراوح بين 80 وحتى 100 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا اليوم يسجل نحو 50 جنيها.

سعر كيلو الشيكلا اليوم يبلغ نحو 40 جنيها.

سعر كيلو السردين اليوم يسجل نحو 100 جنيه.

سعر كيلو المكرونة اليوم يبلغ نحو 100 جنيه.

سعر كيلو الجمبري صغير الحجم يبلغ نحو 120 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الجامبو يتراوح بين 250 وحتى 300 جنيه.

سعر كيلو البلايطة اليوم يبلغ نحو 80 جنيها.