أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. البلطي بكام النهاردة؟

شهدت أسعار السمك اليوم بسوق العبور استقرارا ملحوظا، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني اليوم ما بين 30 إلى 70 جنيها، وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار السمك اليوم بسوق العبور اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك اليوم بسوق العبور

يتراوح سعر كيلو البلطي في سوق العبور اليوم ما بين 69 إلى 75 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 30 إلى 70 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو البلطي الفيليه ما بين 50 إلى 250 جنيها.

وعن سعر كيلو سمك قشر البياض، فيتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيه، ويتراوح سعر كيلو الثعابين ما بين 50 إلى 350 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 80 إلى 120 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

ويتراوح سعر كيلو المرجان المجمد ما بين 30 إلى 40 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو البربون ما بين 50 إلى 70 جنيها، بينما تراوح سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 175 إلى 425 جنيها.