«الضرائب» تعلن مواعيد عمل جديدة بداية من اليوم الأربعاء

أعلنت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية، والمناطق التنفيذية والمأموريات الجغرافية حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء المقبل، مع اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية، وذلك لاستقبال الممولين؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي الماضي 2023.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2023 للأشخاص الاعتباريين في نهاية أبريل 2024.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني، الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.