«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة للضريبة المضافة بتسجيل الفروع التابعة لها

شددت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بضرورة تسجيل كل من المركز الرئيسي، والفروع التابعة لها.

وأشارت إلى ضرورة عدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشأة فقط، إذ يخالف عدم الالتزام بذلك، أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب

وطالبت عبد العال المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدة على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، مشيرة إلى أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق.

إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية

وأوضحت أن التزام المنشآت بتسجيل كل الفروع التابعة لها بالمصلحة من شأنه تيسيير عملية إصدار واستلام الفواتير الإلكترونية بشكل سليم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتيسير التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والبوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.