«القومي للمرأة» ينشر فيديو للتعريف بحرفة التلى السوهاجي

نشر المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو حول حرفة التلى الصعيدي، يهدف من خلاله إلى تعريف المواطنين بتلك الحرفة التراثية، وكيف بدأت وكيف يتم العمل بها، لا سيما أنها حصلت على علامة تجارية جماعية.

حرفة التلى الصعيدي

وأوضح المجلس القومي للمرأة، أنّ «التلى الصعيدي» بدأت في محافظة سوهاج تحديدًا في قرية شندويل منذ مئات السنين، وقد احترفتها سيدات شندويل وتوارثتها عبر الأجيال، حتى تمكنت من الخروج بقطع فنية متنوعة وأصبحت واحدة من العلامات التي تميز القرية السوهاجية وأهلها.

وأوضح أن الحرفة ما هي إلا تطريز على نوع معين من القماش بخيوط مصنوعة من الذهب أو الفضة، وتبدأ السيدات في غزل الخيوط لصنع أشكال مختلفة يعبر كل منها عن شيء معين.

دور القومي للمرأة في تطوير الحرفة

وعمل «القومي للمرأة» في قرية شندويل خلال الفترة الماضية، على تطوير تلك الحرفة، من خلال تعليم السيدات وتطوير مهارتهن والخروج بقطع قيمة، وذلك في إطار مشروع «الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر»، إلى أن تمكن في نهاية المطاف من حصول تلى شندويل على علامة تجارية جماعية.