انخفاض كبير في أسعار الأجهزة الكهربائية.. و«الشعبة» توضح أنسب وقت للشراء

أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أنّ سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حالة من انخفاض الأسعار والركود الجزئي، والوقت الحالي هو الأنسب للشراء، نتيجة انتظام الشركات في توريد البضائع، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض والبيع بالأسعار الرسمية والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد تراجعًا من بعض الشركات والمصانع التي لم تخفض الأسعار.

وأوضح أنّ شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة، مشيرًا إلى وجود حالة ارتياح لدى المواطنين بخصوص الانخفضات الأخيرة.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد في تصريحات اليوم، أنّ أسعار الأجهزة في الفترة الحالية جيدة جدًا وفاقت التوقعات في الانخفاض، مشيرًا إلى توفر جميع الأصناف، لافتًَا إلى أنّ سعر جهاز التكييف يتراوح بين 20 ألفًا و25 ألف جنيه للتكييف الحصان ونصف غير موفر للطاقة، بينما سعر جهاز التكييف الموفر للطاقة «الإنفرتر» يتراوح بين 30 ألفًا و35 ألفًا.

أسعار المراوح السقف

وتتراوح أسعار المراوح السقف بين 800 و2500 جنيه للمروحة الواحد حسب الماركة، ويتراوح سعر المبرد الصحراوي من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، أما بالنسبة للفريزر الصندوق يتراوح سعره بين 7000 و18 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.

وشرح الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، أنّ تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية، جاء نتيجة استقرار سعر صرف الدولار في البنوك بعد القضاء على السوق السوداء، وهناك تراجع في أسعار الأجهزة بنحو 40%.

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الأجهزة الكهربائية من السلع المعمرة التي تأخذ دورة البيع فيها من شهرين إلى 3 أشهر، وتراجع الأسعار ظهر في الأسواق منذ الأسبوع الماضي.

وفيما يلي، بعض أسعار الأجهزة الكهربائية وفق المعلن من قبل الشركات الكبرى على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، وهي كالتالي:

أسعار الثلاجات وشاشات التليفزيون

- شاشة تليفزيون شارب 4K دون فريم 55 بوصة أندرويد ريسيفر داخلي 4T-C55DL6EX بسعر 18 ألفا و299 جنيهًا.

- شاشة تليفزيون شارب 4K دون فريم 65 بوصة أندرويد ريسيفر داخلي 4T-C65DL6EX بقيمة 23 ألفًا و235 جنيهًا

- ثلاجة تورنيدو ديفروست 100 لتر ميني بار أبيض MBR-AR100-W بنحو 10 آلاف و935 جنيهًا.

- ثلاجة تورنيدو نوفروست 304 لترات استانلس غامق RF-33FT-DST بنحو 18 ألفًا و490 جنيهًا.

- ثلاجة تورنيدو نوفروست 355 لترًا ستانلس غامق RF-40FT-DST، بنحو 21 ألفًا و70 جنيهًا.

- ثلاجة تورنيدو نوفروست 355 لترًا سيلفر RF-40FTX-SL، بنحو 21 ألفًا و210 جنيهات.