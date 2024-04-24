12 توجيها من «التعليم» عن امتحانات صفوف النقل «الترم الثاني».. ممنوع الهاتف
كتب:
أميرة فكري
12:51 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
صورة أرشيفية
أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تأمين عملية امتحان صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024، والمقرر عقدها يوم 8 مايو من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.
تأمين امتحانات الترم الثاني 2024
وأكدت المديريات التعليمية الالتزام بالتعليمات لتأمين امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، وهي:
- تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.
- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة.
- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول، والمتواجد بها كراسات الأجوبة.
- يحفظ الامتحان داخل مظروف مختوما بخاتم واضعي الامتحان، أو موقعا على الظرف بخط يديه.
- التنبيه المشدد بغلق البوابات، وعدم دخول غير المتخصصين في أثناء فترة الامتحانات.
- تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.
- تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.
- تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .
- التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.
- التأمين الجيد لغرفة الكنترول.
- يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب.
- يمنع التدخين منع باتا.