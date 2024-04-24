12 توجيها من «التعليم» عن امتحانات صفوف النقل «الترم الثاني».. ممنوع الهاتف

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تأمين عملية امتحان صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024، والمقرر عقدها يوم 8 مايو من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

تأمين امتحانات الترم الثاني 2024

وأكدت المديريات التعليمية الالتزام بالتعليمات لتأمين امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، وهي:

- تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.

- التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة.

- مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول، والمتواجد بها كراسات الأجوبة.

- يحفظ الامتحان داخل مظروف مختوما بخاتم واضعي الامتحان، أو موقعا على الظرف بخط يديه.

- التنبيه المشدد بغلق البوابات، وعدم دخول غير المتخصصين في أثناء فترة الامتحانات.

- تشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات.

- تأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا.

- تأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة .

- التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث.

- التأمين الجيد لغرفة الكنترول.

- يمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب.

- يمنع التدخين منع باتا.