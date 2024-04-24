«التعليم» تنظم مؤتمرا لعرض مشروعات مدارس المتفوقين المشاركة في مسابقة «أيسف»

أكّد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنَّه يتمّ الإعداد لعقد مؤتمر لعرض مشروعات الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والخاصة والمشاركة في المسابقة الدولية «أيسف» للعلوم والهندسة، بالولايات المتحدة على الوزارات المعنية، في المجالات محل اختصاص المشروعات للاستفادة منها ومناقشة إمكانية تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع لمعالجة ومواجهة التحديات العلمية في مختلف المجالات.

تجهيز قاعدة بيانات بنتائج الأبحاث

وضمن الخطوات التحضيرية لهذا المؤتمر، وجه الدكتور رضا حجازي بتجهيز قاعدة البيانات بنتائج الأبحاث الخاصة بهذه المشروعات تمهيدا للاستفادة منها في مختلف المجالات، مؤكّدا أنَّ وزارة التربية والتعليم تضع على رأس أولوياتها الاهتمام ورعاية المبدعين والمبتكرين في جميع المجالات، باعتباره الاستثمار الحقيقي لصنع مستقبل مشرق للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التعليم، اليوم الأربعاء، للطلاب المشاركين في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 11 - 17 مايو 2024، وذلك بهدف تشجيعهم وتحفيزهم لرفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل الهام.

وتعد هذه المسابقة تعد من أقوى وأكبر المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة لطلاب المرحلة الثانوية، وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروعات جديدة تسهم في حل إحدى المشاكل العلمية من خلال منهجية البحث العلمي الصحيح والتي تتضمن موضوعات في مجالات متعددة مثل مشروعات الحفاظ على البيئة والحصول على الماء العذب، ومشروعات خاصة بالطاقة، وأخرى في مجالات الطب ومساعدة ودعم ذوي القدرات الخاصة، وكذلك مجالات الرياضيات والتكنولوجيا.

ويعتبر معرض العلوم والهندسة الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية بمثابة فرصة يلتقي فيه ما يزيد على 1500 من الباحثين الطلاب والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية من سن 14 إلى 18 عاما، من مختلف دول العالم، إذ يتمّ ترشيحهم من قبل دولهم بعد فوزهم في المسابقات المحلية بدولهم، ويتمّ تحكيم المشروعات المشاركة في المعرض والمسابقة من جميع دول العالم من قبل لجنة من الأساتذة والخبراء بالولايات المتحدة الأمريكية.