وزير التعليم للطلاب المشاركين في مسابقة «أيسف»: ارفعوا اسم مصر عاليا

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الطلاب المشاركين في المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF) بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر عقدها في الفترة من 11 حتى 17 مايو 2024، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم لرفع اسم مصر عاليا في المحفل المهم.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وضم الحضور في اللقاء الذي تضمن حضورا فعليا وعبر تقنية الفيديو كونفرتنس 24 طالبا، بينهم 21 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظات «القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحر الاحمر، الشرقية»، و3 طلاب من المدارس الخاصة بمحافظات القاهرة وسوهاج والدقهلية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على استقبال الطلاب وتحفيزهم وتقديم سبل الدعم لهم لتمثيل مصر بشكل مشرف في الخارج ورفع اسمها عاليا، مؤكدا أنّ القيادة السياسية تدعم التعليم المنتج للإبداع والابتكار، والوزارة حريصة على دعم الطلاب للتقدم بشكل دوري للمسابقة في إطار اهتمامها بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة لدى الطلاب، وضمن جهود رعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات إيمانا منها بأنّهم من سيصنعون الفارق في مستقبل الوطن.

المسابقة الدولية أيسف

وأوضح أنّ الوزارة تدعم المسابقة الدولية «أيسف» في العلوم والهندسة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي بذلت جهدا كبيرا لتهيئة الطلاب من خلال إعداد العديد من المعسكرات لتنمية المهارات لدى الطلاب ومساعدتهم لإعداد كل ما يتعلق بمشاريعهم لتقديمها في المسابقة، حيث تقدم للمسابقة 504 طلاب، وجرى تصفية عدد الطلاب إلى 24 بينهم 3 من المدارس الخاصة، و21 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.