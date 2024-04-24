محافظ كفر الشيخ: توريد أكثر من 22 ألف طن قمح حتى الآن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عملية حصاد وتوريد محصول القمح الموسم الحالي تسير بشكل منتظم في 25 شونة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه جرى اليوم توريد 22 ألفاً و454 طن قمح، في 25 موقعاً لتجميع واستلام محصول القمح لموسم 2024 موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلاً على المزارعين لتوريد محصوله.

حصاد القمح بجمعية أريمون الزراعية

وأوضح المحافظ في بيان، أنّه تابع جهود مديرية الزراعة في فعاليات حصاد القمح بجمعية أريمون الزراعية، حيث تم عمل يوم حصاد استثنائي بأراضي المزارعين لتقدير الإنتاجية ومقارنة الحقل التعليمي بالمقارن من حيث الإنتاجية وطريقة الزراعة وأهمية الزراعة على المصاطب لزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين، منوهاً إلى أنّ محافظة كفر الشيخ تُعد من أهم المحافظات المنتجة للقمح في مصر.

وأشار إلى أنّه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلي بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2024.