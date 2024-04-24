تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء 24-4-2024

تراجعت أسواق الأعلاف والخامات المنتجة في الأسواق اليوم، حسب ما أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وترصد السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، كما يلي.

سعر طن الأعلاف في الأسواق

وقال السيد إنّ أسعار الأعلاف الداجنة تتراوح حاليًا بين 21 ألفا و23 ألف جنيه للطن، كما أنّ أسعار الذرة المستورد تظل متقلبة بعد طرحها في البورصة وتحرير سعر الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أنّ سعر العلف النهائي يختلف في المصانع حسب الجودة ونسبة البروتين وتكلفة النولون، كما أنّ الساعات الأخيرة شهدت تذبذبًا في أسعار العلائف الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أسعار الأعلاف المختلفة

- سعر الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين والتي تعتبر المادة الخام للعلف هو 12 ألفا و500 جنيه للطن.

- سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية هو 11 ألفا و600 جنيه للطن.

- سعر الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية هو 13 ألفا و200 جنيه للطن.

وبالنسبة لسعر طن كسب الصويا، سجلت الأنواع المحلية بروتين 44% سعر 24 ألفا و500 جنيه، بينما سجلت الأنواع بروتين 46% سعر 26 ألف جنيه، والصويا المستوردة 26 ألف جنيه للطن.

أما سعر طن كسب العباد المستورد فبلغ 17 ألف جنيه، وسعر طن الجلوتوفيد هو 11 ألف جنيه، وسعر طن الردة 12 ألف جنيه بتراجع قدره 500 جنيه.

سعر طن أعلاف الدواجن بمختلف أنواعها

- سعر طن علف دواجن البياض يتراوح بين 16 ألفا و20 ألف جنيه.

- سعر أعلاف الماشية يتراوح بين 15 ألفا و18 ألفا و700 جنيه.

- سعر علف البط هو 20 ألف جنيه.

- سعر علف الأرانب والغنم هو 15 ألفا و500 جنيه.

- سعر علف الحمام هو 19 ألفا و400 جنيه.

- سعر علف السمان هو 23 ألف جنيه.

- سعر أعلاف الرومي هو 26 ألف جنيه.

- سعر علف السمك هو 27 ألف جنيه.

- سعر علف الإبل والخيل هو 15 ألف جنيه.

- سعر علف النعام هو 22 ألف جنيه.