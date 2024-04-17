تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء 17-4-2024

تراجعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 17-4-2024 في الأسواق، عقب المبادرة التي أطلقها اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرفة التجارية لخفض الأسعار، إضافة إلى الإفراجات الجمركية عن العديد من السلع والأعلاف.

أسعار الأعلاف اليوم

وترصد السطور التالية أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، وفق المصانع المنتجة للأعلاف وبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

وسجل متوسط سعر علف البادي 23% نحو 24 ألفا و300 جنيه للطن، علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 24 ألف جنيه للطن.

وسجل العلف النامي 21% متوسط سعر قدره 24 ألفا و100 جنيه للطن، متوسط سعر علف بادي نامي نحو 23 ألفا و400 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

ويعتمد التجار والمستوردين في مصر على الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين، باعتبارها المادة الخام للعلف، وبلغ سعرها 12 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 11 ألفا و800 جنيه للطن.

سعر طن بذور الصويا

أما عن سعر طن بذور الصويا المستوردة، شهدت تباينا ووصل سعرها إلى 36 ألف جنيه، أما عن سعر قشر الصويا فبلغ 16 الف جنيه، وبالنسبة لمخلفات الصويا بلغ 17 ألف جنيه للطن بالنسبة لنوع البروتين 20%.

وعن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% فسجل 47 ألفا و500 جنيه للطن، وبلغ سعر مستخلص بذرة القطن 23 ألف جنيه، وسجل سعر الذرة 13 ألف جنيه للطن المحلي، و12 ألفا و500 جنيه بالنسبة للذرة البيضاء.

سعر طن كسب الصويا سجل سعر طن كسب الصويا بنسبة بروتين 44% نحو 25 ألف جنيه بالنسبة للأنواع المحلية، و26 ألفا و500 جنيه للمحلية بنسبة بروتين 46%، و27 ألف جنيه للمستوردة.

أسعار الذرة الصفراء اليوم

- سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأرجنتيني 13 ألفا و200 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر البرازيلي 13 ألفا و200 جنيه.

وصل سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر الكورن فلاك الأرجنتيني 13 ألفا و200 جنيه.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الروسي 11 ألفا و800 جنيه للطن.

سعر الذرة اليوم الصفراء الروماني 11 ألفا و800 جنيه للطن.

سجل سعر الذرة اليوم الصفراء الأوكراني 11 ألفا و800 جنيه للطن.